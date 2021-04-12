Хабаровск, , 06:43 — REGNUM В первые три дня наступившей рабочей недели Хабаровский край будет во власти сильного снежного циклона с метелью, 12 апреля в столице региона — дождь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого гидрометцентра.

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Снег будет сопровождаться сильным ветром и дождём.

Спасатели предупреждают о возникновении ЧС, нарушений с подачей электроэнергии, перерывах в движении автотранспорта на некоторых участках дорог федерального, краевого и местного значения, а также авиасообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию со стороны Охотского моря в минувшие выходные циклон принёс аномальные снегопады — нормы осадков превышены в несколько раз.