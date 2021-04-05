Уфа, , 10:57 — REGNUM Более 11 тысяч жилых домов могут оказаться в зоне подтопления в период весеннего половодья в Башкирии. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Марат Латыпов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

«В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тысяч жилых домов, более 30 тысяч человек», — сообщил он.

Спасатели получили 423 сообщения о подтоплении придомовых и дворовых территорий, из них 365 сообщений подтвердились.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов постоянно держать на контроле ситуацию с паводком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для жителей Башкирии готовят 480 пунктов временного размещения в рамках подготовки к весеннему половодью.