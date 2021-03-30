Иркутск, , 12:19 — REGNUM Напряжённая паводковая обстановка сложилось 30 марта в Иркутске. Как сообщает сайт городской мэрии, из-за таяния снега подтопило несколько садоводств в районе Плишкинского тракта, по территории которых протекает река Солянка.

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Кроме того, в СНТ «Светлый» подтоплено 42 участка, в СНТ «Текстильщик» — 29. На месте происшествий работают «Иркутскавтодор» и МКУ «Безопасный город».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с резким потеплением в южных, центральных, западных районах Иркутской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев.

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