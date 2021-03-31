Иркутск, 31 марта 2021, 09:33 — REGNUM В Иркутской области из-за сильного потепления начались подтопления талыми водами. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на 31 марта вода зашла на 155 участков шести населенных пунктах региона.
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Но подтопленных домов в селе Хомутово, деревне Грановщине, селе Урик, деревне Столбово Иркутского района, в селе Большая Елань и деревне Большежилкино Усольского района, а также двух садоводствах города Иркутска, нет, отмечают спасатели. По их словам, эвакуация населения не потребовалась.
К аварийно-спасательным работам привлечены силы и средства администраций, спасательных служб региона, дорожной службы, Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействовано 69 человек и 18 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, напряжённая паводковая обстановка сложилось 30 марта в Иркутске: из-за таяния снега подтопило несколько садоводств в районе Плишкинского тракта, по территории которых протекает река Солянка.
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