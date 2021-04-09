Саратов, , 13:51 — REGNUM На территории лесного фонда в Саратовской области с 10 апреля объявлен пожароопасный сезон. Соответствующий документ подписан министром природных ресурсов и экологии региона Константином Дорониным.

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"В связи с нарастанием положительных температур, сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской области 10 апреля считается началом пожароопасного сезона в лесах на территории региона», — говорится в документе.

Для мониторинга и тушения лесных пожаров установлено 13 видеокамер: четыре камеры в Лысогорском районе, по три камеры в Красноармейском, Саратовском и Воскресенском районах области. До 2024 года в регионе планируют установить порядка 45 камер и к 2028 году выйти на цифру не менее 70, уточнил министр.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 9 апреля по 15 октября установлен период пожароопасного сезона.

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