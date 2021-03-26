Иркутск, , 09:39 — REGNUM В Иркутской области из-за резкого потепления начался активный процесс разрушения льда. Как сообщил 26 марта начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов, талая вода, образовавшиеся на поверхности водоемов, стремительно тает, лёд становится пористым, рыхлым, его прочность ослабевает независимо от толщины. А на реках течение воды подо льдом подтачивает его снизу.

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«Таким образом, даже выход на лёд сейчас крайне опасен. Рыбакам следует помнить об этом и не пренебрегать правилами личной безопасности. А оставление без присмотра малолетних детей может привести к трагедии!» — предупреждает спасатель.

Как сообщало ИА REGNUM, стремительно меняется обстановка и на Байкале — процесс разрушения льда вступает в активную фазу, новые опасные трещины и разрывы образуются каждый день.

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