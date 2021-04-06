Саратов, , 10:54 — REGNUM На территории Саратовской области зарегистрированы три новых случая подтопления мостов. Об этом 6 апреля сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Так, от паводка пострадали низководные автомобильные мосты в районных поселках Лысые Горы, вблизи деревни Нестеровка и рядом с хутором Ободной Ртищевского района.

Как заявляет вице-губернатор, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

«Сохраняются ранее зарегистрированные подтопления автомобильных мостов на территории муниципальных районов Саратовской области: через реку Терса в 3 км от села Залесянка Самойловского района, через реку Терса у села Штейнгард Самойловского района, через реку Медведица в городе Аткарске и через реку Медведица на подъезде к селу Атаевка. Ситуация находится на особом контроле. При необходимости оперативные службы организовывают в местах подтопления лодочные переправы», — добавил Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, 4 апреля в Базарно-Карабулакском районе произошло подтопление семи частных домов и четырех прилегающих участков. Предположительно произошел размыв насыпи сельскохозяйственного пруда. Эвакуировали двоих взрослых жителей, пострадавших нет.

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