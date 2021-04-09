Барнаул, , 07:08 — REGNUM В связи с резким потеплением в Алтайском крае обострилась паводковая обстановка. Как сообщает региональное министерство транспорта, талые воды затопили несколько трасс, их пришлось перекрыть.

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В частности, закрыто движение для легкового автотранспорта на автодороге Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и на подъезде к селу Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе. Это связано с резким подъемом уровня воды в реках Ануй и Озернуха. Также закрыта дорога Алейск — Безголосово. До села Безголосово можно доехать по трассе К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское».

Как сообщало ИА REGNUM, в восьми районах Алтайского края (Чарышский, Краснощековский, Локтевский, Петропавловский, Курьинский, Усть-Калманский, Шипуновский, Третьяковский) введен режим повышенной готовности ввиду возможного ухудшения паводковой обстановки.

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