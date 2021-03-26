Южно-Сахалинск, , 09:54 — REGNUM Опасность схода лавин в период с 27 по 29 марта прогназируется в четырёх районах Сахалинской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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«27−29 марта на территории Анивского, Долинского и Углегорского районов и городского округа «город Южно-Сахалинск» прогнозируется лавинная опасность», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, и возможен только сход одиночных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта стало известно, что в Дагестане за последние несколько дней сошли 13 лавин в разных районах республики.