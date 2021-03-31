Москва, , 19:08 — REGNUM Около пяти тысяч населённых пунктов в России могут быть затоплены в период весенних паводков. Об этом заявил 31 марта президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире — трансляция»

"Достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в ряде регионов, прежде всего на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления могут попасть до пяти тысяч населённых пунктов», — сказал он.

Глава государства уточнил, что в зоне потенциального риска в связи с паводками находятся порядка 1,5 миллиона человек.

Кроме этого, президент отметил, что 11 российских регионов уже фактически вступили в пожароопасный сезон. В связи с этим Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву представить доклад о принимаемых мерах по противодействию пожарам и паводкам.