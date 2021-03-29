Воронеж, , 09:29 — REGNUM Потепление до +14 градусов тепла прогнозируют синоптики в Воронежской области 1 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометцентра.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

В первый день недели, 29 марта, ночная температура ещё будет опускаться до одного — двух градусов ниже нуля, днём — не выше +8 градусов тепла. 30 марта дневная температура прогреется до +9 градусов, а в последний день месяца, 31 марта, ночью будет около нуля, днём — до +11 градусов.

В ночь на 1 апреля впервые прогнозируются положительные температуры — до +6 градусов, а днём потеплеет до +14 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, будет дождливо. 2 апреля также будет тепло, до +13 градусов днём, но дожди не прекратятся.