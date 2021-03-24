Бийск, Алтайский край, , 10:54 — REGNUM В Алтайском крае из-за сильного бакового ветра произошло уже несколько ДТП. О лежащем поперёк дороги фургоне, который перекрыл движение на Чуйском тракте (участок трассы Бийск — Барнаул в районе Плешково) известил телеграм-канал vkurse22.

На Алтае из-за ДТП перекрыто движение на трассе Бийск — Барнаул в районе Плешково Цитата vkurse22

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По словам очевидцев, ЧП случилось 24 марта примерно в 13:00 местного времени, но движение до сих пор заблокировано — для поднятия пострадавшей техники ждут крана из Бийска.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта порывы ветра на Алтае превышают 30 метров в секунду. Перекрыты дороги в Змаиногорском и Курьинском направлении. Уже произошло несколько серьезных ДТП. Штормить в регионе будет и 25 марта.

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