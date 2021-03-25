Новосибирск, , 07:42 — REGNUM В Новосибирской области на региональные и межмуниципальные трассы за прошедшие сутки для уборки снега было выведено 823 единицы техники. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в последние дни выпадает мокрый снег, что негативно влияет на дорожную обстановку.

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"Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и ликвидировать скользкость важно своевременно убирать снег с трасс. Только за последние сутки, в период весеннего снегопада, на дороги области было выведено 823 единицы техники», — отметил Костылевский.

Контракты на зимнее содержание новосибирских автодорог заключены с шестью подрядными организациями, у которых имеется 1081 единица спецтехники.