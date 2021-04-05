Ростов-на-Дону, , 06:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону в течение двух дней будут лить дожди. Об этом предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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С 5 по 6 апреля в областном центре будут идти проливные дожди. Порывы ветра в непогоду ожидаются до 20 метров в секунду. Кроме того, температура воздуха в дневные часы не превысит +5 градусов.

Автовладельцев просят быть предельно внимательными. Пешеходам следует взять с собой зонт, надеть плащ и обувь по погоде.

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