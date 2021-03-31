Москва, , 08:10 — REGNUM В ближайшие выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C. Об этом 31 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«В пятницу будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в ночь на субботу около от — 3 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до — 5 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Также он уточнил, что 2 апреля характерной погодой для центральной части европейской России будет дождь и мокрый снег, а 3 апреля — облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде мокрого снега.

Кроме этого, Вильфанд рассказал, что наиболее высокие значения температуры воздуха — +7… +13 °C, будут наблюдаться 1 апреля, а в следующие дни в европейской части России будет +5… +6 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 31 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха — +8… +10 °C.