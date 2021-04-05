Саратов, , 15:10 — REGNUM В Саратовской области из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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Так, утром и днем 6 апреля местами по Саратовской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Жителей региона предупреждают об усилении северо-восточного ветра порывами до 20 м/с. Возможна метель с ухудшением видимости 500 метров и менее.

Температура воздуха во вторник днем составит около +4 градусов, ночью — минус 1. В среду и четверг, 7 и 8 апреля, столбики термометров в дневные часы поднимутся до +11…+13 градусов. Ночью 7 апреля ожидается минус 4 градуса, а ночью 8 апреля — плюс 4 градуса. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся вплоть до конца рабочей недели.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Башкирии ночью и утром 6 апреля ожидается туман, видимость менее 500 метров, на некоторых дорогах — гололедица. Днем 6 апреля в республике может пройти небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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