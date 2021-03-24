Чебоксары, , 13:22 — REGNUM В Чувашии водонапорная башня в селе Батырево, которая деформировалась и вызвала беспокойство у жителей, не сломалась, а была демонтирована. Это не отразилось на водоснабжении в населённом пункте. Об этом ИА REGNUM сообщил вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов.

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По его словам, две водонапорные башни были установлены в селе Батырево Батыревского района в 2010 году в рамках ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания. Собственником объектов является администрация Батыревского района, которая в сентябре 2018 года передала систему водоснабжения для технического обслуживания ООО «Батыревское ЖКХ»

Глава минстроя отметил, что 14 марта обслуживающей организацией была обнаружена деформация ствола одной из водонапорных башен. В ходе ремонта установлено, что толщина с учётом износа не превышает 3 мм.

«Причиной могло стать качество воды, которое способствовало быстрому износу металла, либо качество или толщина самого металла данной башни. Чтобы избежать аварийной ситуации, 20 марта была демонтирована верхняя часть башни в связи с наличием угрозы её падения. Демонтаж водонапорной башни не повлиял существенным образом на объём подаваемой воды. На данный момент потребители села Батырево обеспечены водой в достаточном объеме», — сказал Павел Данилов.

Вице-премьер также отметил, что снижение давления в системе водоснабжения проявляется на верхних этажах многоквартирных домов.

Для восстановления «надежной работы системы водоснабжения» администрация Батыревского района рассматривает два варианта. Один из них — капитальный ремонт или замена двух водонапорных башен, на что предварительно необходимо 4 млн рублей. Второй — установка насосов с частотно-регулируемым пуском, при котором напор создаётся за счёт регулирования насосами, и необходимость в водонапорных башнях отпадает.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в селе Батырево на улице Комарова, где слабый напор холодной воды в домах начал наблюдаться с 14 марта. Местные жители отмечали, что на одной из водонапорных башен, которые обеспечивают питьевой водой жилой сектор, образовалась вмятина, а затем была распространена информация о том, что башня рухнула. Эксперт регионального отделения ОНФ Вячеслав Николаев предположил, что причиной появления вмятины стало замерзание воды ночью и активное водопотребление по утрам.