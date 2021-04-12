Воронеж, , 11:05 — REGNUM Пожарные Воронежской области 179 раз выезжали на заявки о горении сухой травы за минувшие выходные 10 и 11 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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Так, в районе Нижнедевицка только вечером 11 апреля было потушено пять очагов горения травы, на площади от 0,45 до 0,002 га.

«Всего же за выходные пожарные подразделения выезжали 179 раз на заявки о горении сухой травы. Единственное утешение — перехода огня на жилые дома и хозпостройки удалось избежать. Причина везде одна — человеческий фактор, случайный или намеренный», — уточнил представитель ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году власти Воронежской области приняли решение о досрочном введении особого противопожарного режима — с 15 апреля.