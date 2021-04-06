Барнаул, , 08:18 — REGNUM Мокрый снег с дождем прогнозируется в Алтайском крае на ближайшие дни. Ночные температуры воздуха будут опускаться ниже — 3 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого будут достигать 13−14 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, уже с 20 марта в Алтайском крае началось аномальное потепление, температура воздуха в отдельных районах поднималась выше +15°С. Регион готовится к сильному повадку.

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