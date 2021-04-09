Москва, , 05:24 — REGNUM В пятницу, 9 апреля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +9…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 10 апреля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — −2…−0 °C.

Ветер юго-западный 5−12 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +6…+11 °C днём и −8…−0 °C ночью.

В субботу, 10 апреля, днём в столице ожидается +12…+14 °C. По области +10…+15 °C. Ночью в регионе ожидается −2…+3 °C. Переменная облачность, без осадков.

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