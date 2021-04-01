Петропавловск-Камчатский, , 03:39 — REGNUM Из-за погодных условий на Камчатке перенесли заезд спортсменов в дисциплине «слалом-гигант» на Чемпионате и Кубке России по горнолыжному спорту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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На горнолыжной трассе плохая видимость, туман и осадки в виде ледяного дождя. Организаторы приняли решение перенести заезд на субботу 3 апреля.

На 2 апреля запланированы заезды мужчин и женщин в дисциплине «слалом».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на спорткомплексе «Морозная» состоялось торжественное открытие Чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту в среду 31 марта. В первых соревнования в дисциплине «супергигант» 31 марта приняли участие 37 мужчин и 60 девушек.