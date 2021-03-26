Чебоксары, , 16:38 — REGNUM В Чебоксарах ряд дворовых площадок, которые были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды», зимой стали недоступны для прогулок, игр и занятий физкультурой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ по итогам мониторинга зимнего содержания детских и спортивных площадок.

Одна из заваленных снегом спортивных площадок Onf.ru

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В поле зрения общественников попало более 40 придомовых пространств: по проспектам Мира и Максима Горького, улицам Чапаева, Маршака, Гагарина, Текстильщиков, Комбинатской, Ивана Франко, Гайдара. «Фронтовики» отмечают, что в большинстве случаев обязанность по содержанию игровых и спортивных площадок систематически не выполняется.

«Многие дворы завалены снегом и недоступны для детей в течение почти шести месяцев», — говорят общественники, напоминая, что спортивное оборудование и архитектурные формы рассчитаны на круглогодичное использование.

По данным фактам «фронтовики» и члены общественной организации «Молодые таланты» обратились в администрацию и прокуратуру.

Ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что в Чебоксарах сугробы составляют 63 сантиметра. Жители иронизируют: пока власти наконец увидят утонувшие в сугробах детские площадки, снег успеет растаять, и можно отчитаться об успешном решении проблемы.