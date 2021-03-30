Владивосток, , 11:07 — REGNUM До Приморья дошли отголоски мощной песчаной бури из Китая — сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы и плотное облако пыли принесло из страдающей от засухи Монголии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM специалисты Примпогоды.

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В Приморья 29−30 марта шёл «рыжий» дождь и мокрый снег.

«Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами. Пожелтевший лёд и снег можно было увидеть на перевалах», — пояснили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий — прогнозируется усиление ветра и возможный сход снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья.