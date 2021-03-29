Москва, , 09:45 — REGNUM Потепление до 12 градусов выше нуля ожидается 29 марта в Москве, сообщает центр «Фобос».

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"Характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится и, благодаря антициклону, москвичей и жителей Подмосковья ждет еще один по-весеннему погожий денек с температурным фоном на пять-семь градусов выше положенной климатической нормы», — рассказали синоптики.

Как ожидается, в столице будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до 12 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.