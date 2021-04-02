Ижевск, , 19:11 — REGNUM Удмуртия в предстоящие выходные дни, 3 и 4 апреля, будет находиться под влиянием частного циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

В ночь на 3 апреля на большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в субботу осадки сохранятся преимущественно в северных районах региона. Температура воздуха днем составит +3°С …+8°С. В ночные часы будет около 0 °C …+3°С.

В воскресенье температура воздуха существенно не изменится, осадки же примут повсеместный характер.

По прогнозам синоптиков, уже к середине следующей недели в Удмуртии потеплеет до +5°С …+10°С в светлое время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов Приволжского федерального округа выходные будут достаточно тёплыми, но дождливыми. Местами ожидается мокрый снег.