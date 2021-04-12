Москва, , 09:38 — REGNUM В столице России в понедельник, 12 апреля, ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит +13… +17 °C. Об этом 12 апреля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Днем в столице +13… +17 °C, в Подмосковье +13… +18 °C», — приводит его слова РИА Новости.

Также Синенков добавил, что восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление составит 755 мм рт. столба, что немного выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 11 апреля в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России придет майская погода.