Иркутск, , 12:05 — REGNUM Сибирь атаковали весенние потопы. В Иркутской области больше всего пострадало село Хомутово: там подтопило 176 земельных участков, вода стоит в подвалах 48 жилых домов. В зоне подтопления оказались порядка около 500 жителей, из них 145 детей. Местные жалуются, что остались без мебели и техники. В ситуации лично разбирался губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сегодня, 2 апреля, на месте прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутского района. Было сказано, что на водоотводных каналах возведены самовольные застройки, мешающие проведению работ по очистке и углублению. Ситуацию рассмотрят на ближайшем заседании региональной КЧС, где будет представлена оценка прокуратуры.

«Дал поручение усилить медицинское обеспечение, организовать обходы врачами подтопленных домов. Также поручено возобновить учебный процесс. Никаких дистанционных способов обучения не должно быть. Детям нужно учиться в обычном режиме. Все мероприятия контролируются. Задача номер один — провести отвод талых вод от населенных пунктов», — подчеркнул глава региона.

На месте подтопления работают представители Главного управления МЧС России по Иркутской области, региональной дорожной службы, администрации района и сельского поселения, сотрудники ГИБДД, областной пожарно-спасательной службы. Ведется работа с населением, развернуты пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области из-за сильного потепления начались подтопления талыми водами: 31 марта вода зашла на 155 участков шести населенных пунктов региона. В Иркутском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

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