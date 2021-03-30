Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии в селе Батырево, где ранее общественный резонанс вызвала ситуация с водонапорной башней, произошло новое ЧП. Вблизи одного из многоквартирных домов обрушилась труба газопровода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

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В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе проверки в многоквартирном доме выявлено отсутствие управляющей организации, в результате не проводились работы для надлежащего содержания общего имущества.

«В результате скопления снежного покрова на крыше дома и его падения была разрушена часть трубы газопровода, что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении правоохранителей.

В прокуратуре отмечают, что повреждение газопровода устранено, газоснабжение восстановлено.

Администрации села Батырева внесено представление «по фактам бездействия по проведению конкурса по отбору управляющей организации». Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в селе Батырево на улице Комарова «сложилась» пополам водонапорная башня: по одной из версий, она обрушилась, по другой — была демонтирована.

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