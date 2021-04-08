Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер, предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС 8 апреля.

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Синоптики прогнозируют усиление ветра с 8 по 9 апреля. Порывы ожидаются до 15−18 метров в секунду.

Непогода может спровоцировать перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Спасатели призвали горожан к осторожности.

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