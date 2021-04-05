Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В новоюжном районе Чебоксар на канализационном коллекторе произошла крупная коммунальная авария, на устранение которой более суток. В результате было ограничено транспортное движение, в том числе троллейбусов. Об этом сообщает управление ЖКХ и энергетики столичной администрации.

Коммунальная авария в Чебоксарах Cap.ru

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ЧП произошло 2 апреля на транспортном кольце по проспекту Тракторостроителей, в результате улицу затопило.

«То, что это не талые воды, а повреждение канализационного коллектора, вскоре стало понятно по характерному запаху», — говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что причиной аварии стало повреждение коллекторной трубы «из-за подвижек грунта». В ходе ремонтных работ была раскопана труба магистрального коллектора, по которой транспортируются канализационные стоки из Новоюжного района, а также трёх посёлков — Южный, Альгешево, Новые Лапсары.

На устранение ушло более суток. В управлении рапортовали, что последствия коммунальной аварии «успешно ликвидированы», а образовавшийся из-за разлива стоков котлован засыпан грунтом. Проблемный четырёхметровый участок трубы заменили, транспортное движение восстановлено.