Москва, , 16:56 — REGNUM Погода в Москве начнёт портиться днём 7 апреля, сообщает сайт «Метеоновости».

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"Глубокий атлантический циклон вернет в столицу и снег, и морозец», — рассказали синоптики.

По прогнозу Московский регион накроют тучи, усилится ветер, а после дождь сменит мокрый снег. В столице может выпасть до 20 мм осадков — около половины месячной нормы. По утрам лужи «будет прихватывать ледок».

Тепло в Москву вернётся к выходным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

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