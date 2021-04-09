Казань, , 15:49 — REGNUM В Татарии обильное снеготаяние привело к подтоплению талыми водами 90 приусадебных участков. Как сообщает 9 апреля пресс-служба ГУ МЧС по РТ, в зоне паводка оказались участки в низменной части поселка Столбище и коттеджного поселка «Озёрная долина» Лаишевского района.

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На месте проводятся работы по прокладке отводного канала в сторону Ковалинского озера. Привлечены техника, идет откачка воды и отсыпка песка.

Обеспокоены прибывающей водой и жители поселка Аки Советского района. Здесь река Киндерка вышла из берегов и подходит к жилым домам. Подтоплеными оказались шесть придомовых участков, жители от эвакуации отказались. На реке удаляют ледовые заторы.

Сегодня же поступило сообщение, что в результате подъема уровня воды произошло подтопление временного низководного моста через реку Сула, ведущего в деревню Тимофеевка Высогорского района. Уровень перелива составляет 30 см. Основной автомост находится на ремонте. Сообщение с населённым пунктом осуществляется по стационарному подвесному пешеходному мосту.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2021 году при подготовке к паводку отремонтировали 47 гидротехнических сооружений; очистили русла рек и провели дноуглубление 296 участков, протяжённостью 203,98 км; осуществили берегоукрепительные работы на 10 участках (9,479 км); провели спрямление русел рек 5 участков (9,1 км); другие мероприятия на 35 участках (12,491 км); установили, отремонтировали и очистили 4704 единицы водопропускных труб. Общая сумма затрат составила свыше 1 млрд. 871 млн. рублей.

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