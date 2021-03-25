Новосибирск, , 05:38 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 25 марта, осуждённые к принудительным и обязательным работам расчистят тротуары на ул. Лежена. Как уточнили ИА REGNUM в мэрии города, это совместный проект муниципального казенного учреждения «Дзержинка» и учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы.

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"Ручная очистка тротуаров от снега будет организована с привлечением осуждённых к принудительным и обязательным работам на добровольной безвозмездной основе», — рассказали в городской администрации.

Власти отмечают, что сотрудничество осуществляется на регулярной основе.