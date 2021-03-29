Новосибирск, , 07:50 — REGNUM Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС, днём 29 марта в Новосибирске сохраняется мокрый снег. При осадках — ухудшение видимости до 500 метров.

29 марта температура днём прогнозируется 0.-2 °С. Ветер западный 8−13 м/с. Умеренный мокрый снег.

Читайте также: Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Новосибирске