Красноярск, , 09:58 — REGNUM На предстоящей неделе (29 марта — 4 апреля) в Красноярске ожидается переменчивая погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

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В большинстве дней недели прогнозируются осадки — снег и мокрый снег. В середине и в конце недели ожидается мокрый снег и дождь.

В первой половине недели ночью в столице Красноярского края воздух остынет до — 8 °C, днём — прогреется до +2 °С. К концу недели ожидаются слабоположительные ночные температуры, днём столбики термометров могут подняться до +8 °С.

Днём 2 апреля и сутки 3 апреля осадки маловероятны. В конце недели температурный режим будет на 2−4 °С выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Красноярске прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица.

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