Воронеж, , 14:33 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 7 апреля. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях: с 06:00 до 18:00 7 апреля местами по Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с», — уточнили в МЧС.

В ближайшие сутки в регион придут также похолодание и дожди. 6 апреля в Воронеже днём +12, без осадков. В ночь на 7 апреля похолодает до +3, а днём будет не выше +8градусов, при этом временами ожидается дождь. Улучшится погода, по прогнозу, к выходным — 10 апреля ожидается до +13 градусов.