Барнаул, , 13:54 — REGNUM В Алтайском крае, в связи с резким потеплением полным ходом идут мероприятия по отработке комплекса действий, направленных на недопущение возможных негативных последствий от весеннего паводка. Как сообщает территориальное управление МЧС РФ, на сегодняшний день ситуация в крае стабильная, подтоплений нет. Тем не менее, спасателями организована работа трёх оперативных групп по мониторингу паводковой обстановки с использованием беспилотных авиационных систем.

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Прежде всего, они наблюдают за половодьем в Бийском, Чарышском, Третьяковском районах. Именно там обстановка с подтоплениями может осложнится в первую очередь. Активная работа по подготовке к паводку ведётся в муниципальных образованиях. Помимо уже проведённых профилактических взрывных работ, используются другие методы ослабления ледового покрова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС отмечали: в верховьях рек Бия и Катунь наблюдается до 200% запаса снега и при резком потеплении это грозит затоплением 759 населённых пунктов.

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