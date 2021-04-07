Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чувашии 8 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике ссылкой на Чувашгидромет.

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По данным ведомства, 8 апреля в регионе ожидается «жёлтый» уровень опасности: в ночь с 7 на 8 апреля порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, днём прогнозируются порывы ветра 12 — 17 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что неблагоприятная погода может привести к возникновению чрезвычайных происшествий, связанных с нарушением работы объектов жизнеобеспечения.

Отметим, что ранее «жёлтый» уровень погодной опасности объявлялся в Чувашии 2 апреля из-за сильного тумана.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветов, где «жёлтый» означает, что стихия потенциально опасна.