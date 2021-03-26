Иркутск, , 11:37 — REGNUM Жителей Иркутской области 26 марта предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в предстоящие сутки прогнозируется усиление ветра и возможный сход снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья.

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По данным синоптиков, 27 марта в центральных и южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 16−21 м/с, ночью и утром в южных районах местами сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, метели, налипание мокрого снега. На дорогах снежный накат, гололедица.

«Во избежание происшествий проявляйте осторожность, воздержитесь от поездок на дальние расстояния», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер природа в Приангарье демонстрировала также 25 марта.

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