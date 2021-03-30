Москва, , 14:03 — REGNUM В период с 30 по 31 марта в столице России ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет: в период с 15:00 30 марта до 08:00 31 марта в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12−17 м/с, дождь», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Кроме того, пешеходам рекомендовано во время нахождения на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также во в темное время суток обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 30 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +7… +9 °C.