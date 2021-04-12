Новосибирск, , 13:17 — REGNUM Паводковая обстановка в Новосибирской области на сегодняшний день стабильная. Об этом губернатору региона Андрею Травникову сообщили на оперативном совещании сегодня, 12 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По официальным данным, новосибирский гидроузел работает в штатном режиме. Однако, за прошедшую неделю на территории Новосибирска, Венгеровского, Куйбышевского, Новосибирского, Чановского районов в результате таяния снега были подтоплены семь участков частных домовладений, три участка дорог, расположенных в частном секторе.

Уточняется, что своевременное реагирование позволило стабилизировать обстановку. В настоящее время подтопленных жилых домов нет.

В свою очередь, глава региона поручил при необходимости организовать выезд специалистов в Искитимский район — для проверки состояния гидротехнических сооружений, находящихся на территории.