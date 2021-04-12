Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Теплый сектор атлантического циклона «Вилкен» (Wilken), центр которого выйдет на Скандинавию, обеспечит Санкт-Петербургу 12 апреля самый теплый день весны с начала года. Об этом 12 апреля сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

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По его словам, благодаря циклону при переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон будет активно повышаться. Температура воздуха в Петербурге составит +16…+18 градусов, по Ленобласти +14…+19 градусов.

«С такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года. Пока теплым лидером года является 28 марта, когда было +14,3 градусов», — отметил специалист.

Также в течение дня с юга будет дуть ветер 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.