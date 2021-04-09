Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром выпустило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По данным ведомства, которые получены спасателями от синоптиков, в субботу, 10 апреля, в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 18 метров в секунду.

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Ранее штормовое предупреждение для Ленинградской области объявило ГУ МЧС по этому региону. Там ожидается ветер до 20 м/с.

Напомним, в Петербургский регион пришел с запада циклон «Винсент.

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По данным Гидрометцентра Петербурга, 10 апреля в городе будет облачная погода, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью +2…+4 гр., днём +6…+8 гр. Наиболее сильный ветер ожидается в ночные часы с юга и юго-запада.

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