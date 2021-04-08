Саратов, , 13:40 — REGNUM В предстоящие сутки 9 апреля в Саратовской области ухудшатся погодные условия. По данным синоптиков, ночью и днем местами по региону ожидаются сильные осадки в виде дождя, по северу области с мокрым снегом до 15 мм и более, утром и днём усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с.

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Температура воздуха в пятницу ночью будет около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +7. Небольшие осадки сохранятся в ночь на 10 апреля. Затем в регионе наступит настоящая весенняя погода без осадков с температурой воздуха днем до +20 градусов.

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