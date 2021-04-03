Данков, Липецкая область, , 16:22 — REGNUM В городе Данкове Липецкой области во время паводка затопило смотровую площадку на новой набережной. Как сообщает ИА REGNUM, фотографии поднявшейся воды опубликовал 3 апреля глава Данковского района Валерий Фалеев на свой странице в Instagram.

«В зону затопления попала сцена на набережной, вода зашла под амфитеатр. По сообщению специалистов подрядной организации ООО «Промэнергострой» — волнения данковчан понятны, но напрасны. Так как основание сцены и амфитеатра состоит из 12-метровых железобетонных свай. На их изготовление затрачено более 400 куб. м бетона. Железобетонные монолитные конструкции способны выдержать даже полное затопление. Все конструкции обшиты деревом породы лиственница и пропитаны специальным материалом. По факту убывания воды подрядчик также готов произвести необходимый косметический ремонт объектов.

Реконструкция данковской набережной завершилась только в начале 2021 года, общая стоимость проекта составила 79 млн рублей, 45 млн из которых было выделено Минстроем в рамках нацпроекта.

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Ранее Дон затопил временный мост, возведённый на время реконструкции городского моста. По словам Фалеева, в связи с этим была продлена работа общественного транспорта и организованы дополнительные маршруты по окружной дороге.

«Чтобы снять беспокойство данковчан по поводу необходимости возведения новой переправы — сообщаю, что при снижении уровня воды подрядная организация ООО «УПМК-22» оперативно выполнит необходимые мероприятия по восстановлению производственного процесса и пешеходного движения. Сейчас предприятие ведёт круглосуточное дежурство специалистов, рабочих и техники, необходимой для соблюдения безопасности в паводковый период на объекте реконструкции», — написал глава района.