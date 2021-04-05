Иркутск, , 14:09 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 5 апреля талье воды зашли на 159 участков, расположенных в шести населенных пунктах региона. Как сообщает пресс-служба территориального МЧС РФ, также подтоплены четыре садоводства в Иркутске, на которых расположены 153 дома, в которых проживают 398 человек.

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Подтопленных жилых домов нет. За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков.

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирь атаковали весенние потопы. В Иркутской области больше всего пострадало село Хомутово: там подтопило 176 земельных участков, вода стояла в подвалах 48 жилых домов. В зоне подтопления оказались порядка около 500 жителей, из них 145 детей.

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