Барнаул, , 08:26 — REGNUM В Алтайском крае, где порывы ветра 24 марта превышают 30 метров в секунду, проводят смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. В мероприятии, организованном в Тальменском районе, принял участие и губернатор региона Виктор Томенко.

Алтайский губернатор Виктор Томенко (слева) принимает участие в мероприятиях комплексной тренировки по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае

Правительство Алтайского края

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Штормовой ветер на Алтае Цитата из группы «Барнаул22» в «Одноклассниках»

Как сообщает телеграмм-канал краевого правительства, спасатели продемонстрировали навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления, — было использовано водолазное оборудование и техника высокой проходимости.

Кроме того, в зоне подтопления проведена учебная эвакуация людей с применением судна на воздушной подушке. Всё увиденное теперь обсуждают на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также будет дана оценка готовности Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в пожароопасный период 2021 года.

Алтайские спасатели демонстрируют навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления Правительство Алтайского края

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, на Алтае из-за сильного ветра и плохой видимости перекрыты краевые дороги в Змаиногорском и Курьинском направлении. Уже произошло несколько серьезных ДТП, в частности — на подъезде к Курье столкнулись, по словам очевидцев, семь машин. В Барнауле слетевшая часть крыши повредила автомобили.

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