Красноярск, , 03:38 — REGNUM В субботу, 27 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:10 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 27 на 28 марта ожидается до −4… −2 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 марта, в Красноярске до +3… +6 °C днём и −1… +2 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В понедельник, 29 марта, в Красноярске ожидается до +4… +7 °C днём. Ночью — до −4… −1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 17−22 м/с, метель. В Туруханском районе порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.