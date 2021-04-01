Москва, , 17:54 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие сутки из-за мокрого снега с дождём. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период с 18:00 четверга, 1 апреля, до 18:00 пятницы, 2 апреля.

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