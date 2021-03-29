Казань, , 11:48 — REGNUM В Татарии в прошедший зимний сезон были открыты четыре ледовые переправы. Из-за установившейся погоды, разрушения съездов и образовавшейся колеи сегодня, 29 марта закрываются две из продолжающих работать переправ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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Так, в 10:30 (мск) закрыли ледовую переправу через Волгу по маршруту посёлок Аракчино — село Верхний Услон, а с 12:00 (мск) закрывается переправа через Волгу по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые.

22 и 23 марта завершили работу переправы через Каму. Первой закрыли дорогу по льду реки по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ, а на следующий день — по переправе в Мамадышском районе от села Соколка до поселка Новозакамский.

В Татарии, по данным республиканского Гидрометцентра, дневная температура воздуха в регионе достигает отметки в плюс 10 градусов, по ночам температура опускается до минус 13 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2020 года в Татарии была открыта самая длинная ледовая переправа по маршруту Аракчино-Верхний Услон. Ее длина достигала 3,2 км и позволяла автомобилистам за 10−15 минут сократить путь из Казани до Верхнего Услона на 50 км.

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